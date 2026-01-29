Meyerhoff-Verfilmung Simon Verhoeven über Verlust und Lücken - und "Mama" Senta

"Eine Mutter, eine Mama"

Denn selbst eine berühmte Schauspielerin wie Senta Berger kann offenbar nicht aus ihrer Haut, wenn es um den eigenen Sohn geht. "Sie hat auch immer gesagt: "Du isst nicht genug. Du siehst so blass aus. Schläfst du genug?". Das hat sie aber auch unseren Hauptdarsteller, Bruno Alexander, gefragt", erzählte Verhoeven und fügt lachend an: "Sie ist halt trotzdem eine Mutter, eine Mama. Aber das erschafft ja auch eine schöne, familiäre Atmosphäre am Set."

Ob die beiden wieder zusammen drehen werden, ist noch unklar - und für Senta Berger derzeit ohnehin kein Thema. Die 84-Jährige hatte sich Mitte Januar bei einem unglücklichen Sturz den Oberschenkel gebrochen und musste operiert werden. Inzwischen ist sie auf dem Wege der Besserung, wie ihr Sohn mitteilte. "Sie wird wieder auf die Beine kommen", zeigte sich Verhoeven zuversichtlich. "Ob sie nochmal drehen wird, das weiß ich nicht. Ich würde es mir sehr wünschen."