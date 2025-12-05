Washington - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es bei der Weltmeisterschaft 2026 in Vorrundengruppe E mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador zu tun. Das ergab die Auslosung in Washington.
