Ein ganz besonderer Ort ist in Metzels in den vergangenen Monaten entstanden: Ein altes und lange ungenutzt dastehendes Waage-Häuschen der ehemaligen LPG, wie sie vielerorts hierzulande noch zu sehen sind, verwandelte sich inzwischen zu einer kleinen, aber feinen Bibliothek. Hier können künftig Bücher nicht nur ausgeliehen, sondern auch getauscht werden. Viel wichtiger: Das Häuschen soll sich in dem Wasunger Ortsteil zu einem lebendigen Treffpunkt für alle Generationen entwickeln – ein Platz zum Verweilen, Plaudern und Geschichten teilen.