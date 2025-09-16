Traktoren sind unverzichtbar in der Land- und Forstwirtschaft und verrichten dort alltäglich harte Arbeit. Da ist nur recht, wenn sich die Landmaschinen auch mal von anderen Seiten zeigen können: Beispielsweise blitzblank geputzt als Oldtimer in Reih und Glied stehend oder als Kraftprotz mit viel PS unter der Haube beim sogenannten „Traktorpulling“, ein Motorsport, bei dem ein mit Gewichten beladener Wagen mit einem Zugfahrzeug möglichst weit geschleppt werden muss und der Widerstand sich im Verlauf der Strecke noch erhöht.