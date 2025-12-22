Klopfzeichen! Die Bergleute wussten sofort Bescheid. Es war Mettenschicht – die letzte vor dem Heiligen Abend. Der Steiger klopfte die Bergleute früher als gewohnt aus dem Berg. Der Tag hatte normal begonnen, mit einem Gebet. Danach ging es ab in die Grube. Mit den Klopfzeichen aber wurde alles anders. Die Bergleute verließen die Grube, versammelten sich im Huthaus, hörten die Predigt des Steigers und sangen Weihnachtslieder. Danach labten sie sich an Bratwurst, Kartoffelbrei und Sauerkraut, kippten den ein oder anderen Kräuterschnaps und rauchten ihr „gahles Geleucht“ – das war die verdiente Zigarre.