Meterhohe Installation: Gruppe erinnert in USA an heiklen Epstein-Geburtstagsgruß

Epsteins Tod sorgt bis heute für wilde Spekulationen

Der in einflussreichen Kreisen gut vernetzte Finanzier Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben und selbst systematisch Minderjährige missbraucht. Nach seiner Festnahme starb er 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte Epsteins Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die US-amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – und auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen. Trump wurde bisher nicht wegen eines Rechtsverstoßes im Zusammenhang mit Epstein angeklagt.