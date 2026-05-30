Meteorologischer Sommeranfang Was wir über den Sommer schon sagen können – und was nicht

Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sagte zum aktuell verfügbaren Wasser im Boden: "Insgesamt ist in diesem Jahr die Situation so, dass in Deutschland der Boden in seiner Gesamtheit immer noch trockener ist als normal." In einigen Regionen habe sich die Situation in den vergangenen Wochen entspannt, etwa in NRW und im Thüringer Becken. Das sei besonders für die Landwirtschaft eine Entspannung, dort gehe man derzeit von stabilen Erträgen aus, erklärte Marx. Auch in Wald und Forst hätten sich die Pflanzen im Frühjahr gut entwickelt. Da nun in den meisten Bereichen genügend Wasser im Boden sei, gebe es ein geringeres Risiko für Wasserstress. Es gebe jedoch auch Regionen, etwa in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs, in denen es derzeit extrem trocken sei.