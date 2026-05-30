Meteorologischer Sommeranfang Was wir über den Sommer schon sagen können – und was nicht

Ebenso unklar bleibt, ob uns ein trockener Sommer bevorsteht, bei dem etwa Wassersparen wieder ein größeres Thema wird. Mit Blick auf die derzeit trockenen Regionen etwa in Bayern erklärte Dürre-Experte Marx, dort könnten bei dieser Ausgangssituation über den Sommer hinweg eher Situationen auftreten, in denen das Wasser – etwa für die Landwirtschaft sowie andere Zwecke – knapp werde. Aber: "Es kann jetzt auch normaler Niederschlag über den Sommer und den Herbst kommen", so Marx. Man könne nicht konkret prognostizieren, wie die Niederschläge ausfallen werden, sondern lediglich sagen, dass das Risiko für angespannte Wassersituationen dort höher sei, wo es jetzt schon trocken ist.