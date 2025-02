Erfurt/Korbußen (dpa/th) - Das westfälische Familienunternehmen Bikar Aerospace GmbH baut seinen Standort in Thüringen aus. Knapp 60 Millionen Euro werden in Korbußen bei Gera in ein neues Zuschnittzentrum für Aluminiumteile investiert, wie beim symbolischen ersten Spatenstich mitgeteilt wurde. Sie seien für die Luft- und Raumfahrtindustrie, den Werkzeug- und Maschinenbau sowie die Medizintechnik bestimmt.