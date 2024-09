Die legendären Klänge von Metallica gepaart mit klassischer Musik erlebten die begeisterten Besucher am Donnerstagabend in der Ilmenauer Festhalle. Die Musiker der Orion Band und Orchester bescherten ihnen damit ein unvergleichliches Erlebnis. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Orion-Orchester als eine der besten Tribute-Bands weltweit etabliert. Und auch in Ilmenau zeigte es, wie mühelos die kraftvolle Energie des Heavy Metal mit der Anmut klassischer Musik kombiniert werden kann. Die Musiker ließen die größten Hits von Metallica, wie „Enter Sandman“, „Master of Puppets“ und „Nothing Else Matters“ in einem völlig neuen Licht erstrahlen und nahmen die Zuhörer auf eine einmalige akustische Reise. Dabei kamen sowohl Rock-Liebhaber als auch Klassik-Fans auf ihre Kosten.