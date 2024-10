Metaller: Warnstreiks in mehrere Metall- und Elektrobetrieben

Erfurt (dpa/th) - Auch in Thüringen ruft die Gewerkschaft IG Metall in der aktuellen Tarifrunde zu Warnstreiks auf. Mitarbeiter in fünf verschiedenen Betrieben in Erfurt, Gera, Eisenach, Rudolstadt und Saalfeld beteiligten sich, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Bei den Tarifverhandlungen geht es um 20.000 von insgesamt 80.000 Beschäftigten der Branche in Thüringen. Viele andere Arbeitgeber orientieren sich bei Firmentarifverträgen jedoch an dem Abschluss zwischen den Arbeitgebern und der IG Metall.