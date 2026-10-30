Metall- und Elektroindustrie Was bei den Warnstreiks der Metaller gilt

Frankfurt/Berlin - Bei den Tarifverhandlungen für die deutsche Metall- und Elektroindustrie stehen die Zeichen auf Warnstreiks. In bislang zwei Verhandlungsrunden haben sich IG Metall und Arbeitgeber nicht auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten einigen können. Ein erstes Angebot weit unterhalb der Inflationsgrenze lehnte die IG Metall umgehend ab und ruft ab Sonntag zu bereits vorbereiteten Warnstreiks auf. Betroffen ist der Kern der deutschen Industrie unter anderem mit den Branchen Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallverarbeitung.