Metall- und Elektroindustrie Was bei den Warnstreiks der Metaller gilt

Wie umfangreich werden die Warnstreiks?

Ausmaß und Dauer der Warnstreiks sind nicht absehbar. Sicher ist, dass es im ganzen Bundesgebiet welche geben wird. Laut Gesamtmetall haben bei der vergleichsweise konfliktarmen Tarifrunde im Jahr 2024 knapp 290.000 Menschen in knapp 1.600 Betrieben an den Warnstreiks teilgenommen, die an elf verschiedenen Tagen stattfanden. Die Gewerkschaft hatte von mehr als 600.000 Beteiligten berichtet. Für die Organisation der Warnstreiks sind die Bezirke der IG Metall zuständig, die in Konkurrenz untereinander stehen, wo sich möglicherweise zuerst ein Verhandlungskompromiss mit den Arbeitgebern abzeichnet. In der Logik des Metall- und Elektrotarifs wird in einem "Pilotbezirk" ein Abschluss verhandelt, der in der Folge von den anderen übernommen wird.