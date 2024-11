Metall- und Elektroindustrie: Warnstreiks bei BMW und Autozulieferern

Vor dem BMW-Stammwerk in München demonstrierten laut IG Metall 4.000 Beschäftigte für deutlich höhere Löhne. In Schweinfurt gingen laut Gewerkschaft 3.700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Autozulieferer ZF, SKF, Schaeffler, Bosch Rexroth und weiteren Betrieben auf die Straße. IG-Metall-Hauptkassiererin Nadine Boguslawski sagte in Schweinfurt: "Lohnverzicht sichert keine Arbeitsplätze." Die Arbeitgeber müssten ihr Angebot nachbessern.