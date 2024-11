München (dpa/lby) - Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Bayern setzen ihre Warnstreiks auch am Mittwoch fort. Die Gewerkschaft IG Metall kündigte für 74 Betriebe im Freistaat eine zeitweise Arbeitsniederlegung an. Eine der größten Kundgebungen soll es vor dem BMW-Werk in München geben.