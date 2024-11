München (dpa/lby) - Die IG Metall hat für heute zu Warnstreik-Kundgebungen bei Bosch in Bamberg und bei Renk und Grob in Schwaben aufgerufen. In 45 Betrieben im Freistaat sollen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie die Arbeit zeitweise ruhen lassen. Bayerns IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott kündigt an, die Warnstreiks im Laufe der Woche zu intensivieren.