München - Die bundesweiten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen weiter. In Bayern nahmen am Tag nach der dritten Tarifrunde laut Gewerkschaft 14.000 Beschäftigte in mehr als 70 Betrieben teil. IG Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Horst Ott kündigte an: "Nach dem langen Wochenende werden wir unsere Warnstreiks intensivieren."