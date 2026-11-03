Metall- und Elektroindustrie: Erneut mehrere Hundert Metaller in Thüringen im Warnstreik

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen. Bisher liegen die Positionen beider Seiten weit auseinander. Die IG Metall fordert unter anderem fünf Prozent höhere Entgelte bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten ein Angebot vorgelegt, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von einem Prozent des Bruttojahresgehalts und ab Juli 2028 eine Stufenerhöhung von 1,3 Prozent vorsah. Begründet wurde die Offerte, die unter der Inflationsrate liegt, mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Unternehmen.