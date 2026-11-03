Metall- und Elektroindustrie: Erneut mehrere Hundert Metaller in Thüringen im Warnstreik

Eisenach (dpa/th) - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben am Dienstag mehrere Hundert Beschäftigte der Thüringer Auto- und Autozulieferindustrie zeitweise die Arbeit niedergelegt. In der zweiten Warnstreikwelle seit Wochenbeginn stand unter anderem im Opel-Werk Eisenach die Produktion in der Früh- und Spätschicht jeweils für zwei Stunden still, wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall auf Anfrage sagte. 450 Beschäftigte der Früh- und 400 Beschäftigte der Spätschicht hätten sich am Warnstreik beteiligt.