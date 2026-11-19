Was sagen Arbeitsgerichte zu ganztägigen Warnstreiks?

Bei der Erstauflage im Jahr 2018 hatten einzelne Firmen versucht, die Ganztagesstreiks gerichtlich stoppen zu lassen. Doch verschiedene Arbeitsgerichte schätzten die Warnstreiks als verhältnismäßig ein und lehnten einstweilige Verfügungen gegen die Gewerkschaft ab. Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass Warnstreiks nicht auf wenige Stunden begrenzt bleiben müssen.

Welche wirtschaftlichen Auswirkungen haben die Warnstreiks?

Die Arbeitgeber fürchten Millionenverluste und eine weitere Schwächung des Standorts. "Ein völlig überzogenes Streikgeschehen mit Ganztagesstreiks verursacht Millionenschäden und wirkt wie eine Werbeveranstaltung für ausländische Standorte und ausländische Konkurrenzunternehmen", sagt etwa der Hauptgeschäftsführer von Hessenmetall, Dirk Pollert. Theoretisch können Firmen die am Streiktag ausgefallene Produktion auch nachholen.

Wie kann es nach den Warnstreiks weitergehen?

Eine Lösung der Konflikte kann letztlich nur am Verhandlungstisch gefunden werden. Die IG Metall hat bereits klargemacht, dass dies erst nach Ablauf der gerade begonnenen Warnstreikwelle geschehen könne. Termine für eine vierte Verhandlungsrunde stehen bislang nicht fest.

Möglicherweise wird eine Lösung wie 2024 erneut im Tandem zweier Tarifgebiete gesucht. Während vor zwei Jahren Bayern und der Bezirk Küste letztlich erfolgreich die Einigung in Hamburg vorstellten, sind 2026 die Tarif-Schwergewichte Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zunächst am Zug.