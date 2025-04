Am 27. Juni 2025 bringt die Thüringer Metalcore-Institution „Heaven Shall Burn“ ihr neues Album Heimat heraus. Auf dem Cover ist – augenzwinkernd – ein röhrender Hirsch zu sehen. Mit Jägerhaus-Idylle oder Blueser-Hirschbeutel hat das aber wenig zu tun. Die Musiker von Heaven Shall Burn fühlen sich eher (Death)Metal, Punk und Hardcore verpflichtet. Dabei ist die Band aus dem kleinen Saalfeld längst zu einer internationalen Größe gewachsen. Sie füllen große Hallen und Arenen, spielen in der ganzen Welt und auf den einschlägigen Festivals die Headliner-Slots: Wacken, Rock am Ring, Jera on Air, With Full Force, Hellfest, Summer Breeze – und nun auch Themar.