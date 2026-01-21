„Niiiiaaauuuuuuu“, schallt kratzig durch den Raum – wie ein Rennwagen, der mit Vollgas durch eine enge Kurve schießt. In den Räumen des Bündnisses für Weltoffenheit und Demokratie in Themar im Landkreis Hildburghausen stehen zehn Menschen im Halbkreis. Britta Görtz geht an ihnen vorbei, hört genau hin und gibt Tipps. „Stellt euch vor, ihr seid ein achtjähriges Kind und steht an einer Rennstrecke in der Kurve. Macht das Geräusch des Rennautos nach und verfolgt es mit eurem Finger“, sagt sie.