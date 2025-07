Mit mehr als 100 Stundenkilometern brettert so mancher Kraftfahrer an der Grundschule in Wernshausen vorbei. Der Ausreißer: In der 30-km/h-Zone wurde ein Fahrzeug mit 121 km/h gemessen. Und das nicht nur einmal. „Das ist keine Lappalie – das ist lebensgefährlich“, sagt Marco Riedl, Chef des städtischen Ordnungsamts. Gestoppt wurde der Raser nicht, aber aufgezeichnet. Von einem der drei Geschwindigkeitsmessgeräte, die im größten Ortsteil der Stadt Schmalkalden aufgestellt sind. Um es vornweg zu nehmen: Der überwiegende Teil der Autofahrer hält sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Der Durchschnitt der Vorbeifahrenden liegt bei 32,5 Stundenkilometern.