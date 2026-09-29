"Zudem behaupten viele Investoren aus den USA mit Blick auf europäische Clubs, dass diese im Vergleich mit dem US-Sport nicht systematisch kommerzialisiert sind. Dort sehen sie ebenfalls Potenzial", sagt Breuer. Die Kanzlei Clifford Chance schreibt in ihrem Branchenbriefing aus dem März dieses Jahres: Der europäische Fußball liegt bei der Vermarktung "10 bis 20 Jahre hinter dem US-Sport".

Kommerzialisierungskönige aus den USA

Real Madrid ist der umsatzstärkste Club Europas. Pro Fan machen die Königlichen 2,57 Dollar Umsatz. Zum Vergleich: In der Basketball-Liga NBA sind es 28,25 Dollar pro Fan, beim ebenfalls durchkommerzialisierten Football der NFL gar 140 Dollar. Es kann also nachvollziehbar sein, wenn US-Investoren noch Luft nach oben sehen - zumal der Fußball ein globaler Sport ist. Vergleicht man allein die Ticketpreise, so kommt man in Europa als Fan noch glimpflich davon. Dasselbe gilt für Fanartikel wie Trikots.

Doch so einfach dürfte die Rechnung nicht aufgehen. In Europa haben Clubs eine höhere soziale Funktion, so dass eine wirtschaftliche Ausbeutung der Fans oft nicht im Interesse der Eigner ist. Weltweit betrachtet, sind Fans in einigen afrikanischen, asiatischen oder lateinamerikanischen Ländern zudem oft nicht in der Lage, mehr Geld auszugeben.

Nicht jedes Invest bringt Erfolg

Es gibt im Fußball zudem genügend Beispiele, dass Investments in die völlig falsche Richtung gehen. In Deutschland sorgte der Unternehmer Lars Windhorst 2019 mit einem Investment von 125 Millionen Euro in Hertha BSC für Schlagzeilen, das später auf 374 Millionen wuchs. Doch statt in der Champions League fand man sich vier Jahre später in der 2. Liga wieder. Windhorst war da längst wieder weg, hatte seine Anteile an den nächsten Investor verkauft.

Die Millionen werden so zum Fluch. "Eine mit zu viel frischem Geld aufgeblähte Kostenstruktur lässt sich nur schwer wieder zurückfahren. Hertha BSC ist ein gutes Beispiel hierfür", sagt Breuer. Es gebe auch Beispiele, wie ein Investor mit einer gewissen Marketingnaivität einen ganzen Club umkrempelt wollte: "Von den Farben, über das Logo bis zum Heimtrikot. Das schafft Widerstände und kann dann schnell nach hinten losgehen."