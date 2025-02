Nürnberg (dpa/lby) - Ein Messebauer ist mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 67-Jährige am Samstagnachmittag mit Abbauarbeiten im Messezentrum in Nürnberg beschäftigt. Er sei aus einer Höhe von rund fünf Metern von einer Leiter gestürzt und schwer verletzt worden. Rettungskräfte hätten den Mann reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er laut Polizeiangaben noch am Abend. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, wie es hieß.