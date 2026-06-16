Die Organisatoren des 12. Messerpokals vom WSV 1907 Steinbach gehen mit der Zeit. Deshalb präsentieren Vereinschef Heiko Kley und Organisationschef Peter Rübsam ein neues Konzept, um die Veranstaltung am Samstag, 20. Juni, mit Start und Ziel an den Steinbacher Skisprungschanzen noch attraktiver zu machen. Der Messerpokal, einer der schwersten Crossläufe landesweit, ist seit diesem Jahr mit dem Ultra-Marathon über 50 Kilometer und dem Halbmarathon Bestandteil des GermanTrailrunning Cups, einer Veranstaltung mit sechs Stationen in Mecklenburg-Vorpommern, Sa