Messerattacke Schüler retten Leben nach Amoktat in Schongau

Bürgermeister: "Schwarzer Tag für Schongau"

Bürgermeister Thomas Schleich äußerte sich am Morgen bei einem Besuch an der Schule erschüttert. "Es ist ein schwarzer Tag für Schongau", sagte Schleich. "Wir werden im Rathaus greifbar sein für Leute, die einen Ansprechpartner brauchen." Man könne unter anderem Kontakte herstellen, etwa wenn Menschen Betreuung bräuchten. "Man ist aufs Mark getroffen. Man macht sich viele Gedanken", sagte der Bürgermeister. "Ich bin auch Familienvater. Ich habe drei Kinder, und zwei Kinder gehen hier auch zur Schule."

"Wir standen alle unter Adrenalin"

Der 19-jährige Ersthelfer Lachmann sagte, er sei erleichtert gewesen, als die Polizei eintraf und klar war, dass der Täter gestellt worden sei. Angst hätten er und die anderen aber zunächst nicht gehabt. "Wir standen alle unter Adrenalin." Erst später sei langsam das Bewusstsein für das gekommen, was geschehen sei. "Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schon an mich herangelassen habe, was da passiert ist. Ich denke, das kommt mit der Zeit." Er spreche viel mit seiner Familie, aber auch mit Lehrern und dem Kriseninterventionsteam. Aber: "Gestern, der Tag, der bleibt unvergesslich."

Auf die Frage, wie die Schüler auf einen solchen Fall vorbereitet gewesen seien, sagte Lachmann, die Schülerschaft sei grundsätzlich sensibilisiert worden, aber: "Für solche Notfälle kann man nicht vorbereitet sein. Das ist ein Extremfall."

Ermittlungen zum Motiv laufen

Bei dem 16-Jährigen wurden ein Messer - die mutmaßliche Tatwaffe - und eine Pistole gefunden. Zudem wurde laut Polizei Munition sichergestellt. Er hatte demnach einen Schuss abgegeben, aber niemanden getroffen. Wie er an die Schusswaffe kam und was ihn zu der Tat bewegt haben könnte, ist weiter offen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte dem Bayerischen Rundfunk zur Herkunft der Waffe, der Jugendliche selbst habe angeblich vom Darknet gesprochen. Das müssten nun aber die Ermittler klären.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde die Wohnung des 16-Jährigen, der bei seinen Eltern lebt, durchsucht. Nun laufe die Auswertung der Spuren, darunter auch digitale Daten. Zudem werden Schüler und Lehrkräfte vernommen. Auch die beiden schwer verletzten Mädchen sollen befragt werden, wenn es ihr Zustand zulässt.