Der 41-Jährige hatte zum Auftakt des Sicherungsverfahrens im März geschwiegen. Er soll am 23. Juli 2024 in einer Einkaufsstraße im Münchner Stadtteil Pasing zwei Männer mit einem Messer angegriffen haben. Die 18 und 25 Jahre alten Opfer erlitten tiefe Schnittwunden im Oberkörper- und Halsbereich und wurden im Krankenhaus behandelt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Passanten setzten einen Notruf ab.