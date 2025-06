Pleinfeld - Bei einem Streit zweier Gruppen von Jugendlichen ist in Bayern ein 15-Jähriger tödlich verletzt worden. Laut Angaben der Polizei kam es am späten Samstagabend am Großen Brombachsee bei Ramsberg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) zuerst zu einer verbalen und später zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Gruppen. Der 15-Jährige sei dabei mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort starb. Eine Tatverdächtige 19-Jährige flüchtete den Angaben zufolge zunächst, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat laufen.