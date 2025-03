Schockmomente in Einkaufsstraße

Für die Besucherinnen und Besucher der Einkaufsstraße muss es ein Schock gewesen sein. Unvermittelt soll der mutmaßliche Täter an dem Nachmittag im Juli mit einem Messer auf einen jungen Mann eingestochen haben, erst in den Rücken, danach in die Brust. Wenig später soll er dann einen weiteren Mann angegriffen haben, der gerade in ein Auto steigen wollte.