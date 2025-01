Messerangriff: Schweitzer drückt Opfern von Aschaffenburg Mitgefühl aus

Mainz/Aschaffenburg - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat davor gewarnt, aus der Messerattacke in Aschaffenburg politisches Kapital zu schlagen. "Meine Gedanken sind bei den Eltern des brutal getöteten Kindes und bei Familie und Freunden des Mannes, der den Kindern zur Hilfe kommen wollte", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Ich denke an die Kinder, die überlebt haben und das Erlebte jetzt verarbeiten müssen."