Chemnitz (dpa/sn) - Nach einem Streit ist ein 26-Jähriger in Chemnitz mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger sei zwar ermittelt, aber noch nicht gefasst worden, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige musste notfallmedizinisch versorgt und in einem Krankenhaus gebracht werden. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.