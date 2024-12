Der Jugendliche war am Sonntag wegen Verdachts auf Totschlag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er sich am Samstagabend in Rückersdorf (Landkreis Nürnberger Land) mit seinem Vater gestritten. Dabei soll der Sohn ein Messer genommen und den Mann angegriffen haben.