Messerangriff in Taiwan: Drei Tote bei Angriff mit Rauchgranaten und Messer in Taipeh

Taipeh - Bei einem Messerangriff in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh sind mindestens drei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei ebenfalls tot, berichtete die taiwanische Nachrichtenagentur CNA. Nach Angaben der Polizei setzte der Mann zunächst in der Nähe eines Ausgangs des Hauptbahnhofs von Taipeh Rauchgranaten ein und löste damit Panik aus. Anschließend begab er sich in ein nahegelegenes Geschäftsviertel, wo er wahllos Passanten mit einem Messer angriff.