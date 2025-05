Die blutige Auseinandersetzung nahe dem Meininger Marktplatz am Nachmittag des 22. Januars ist Stadtgespräch gewesen und hat Angst und Schrecken bei den Einwohnern hinterlassen: Zwei 37 Jahre alten Ausländer – ein Libyer und ein Iraker – sind aus bis heute nicht geklärten Gründen an diesem Nachmittag so aneinandergeraten, dass der Mann aus Libyen durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt wurde. Die Rettungskräfte mussten am Tatort längere Zeit um sein Leben kämpfen. Verletzungen trug auch der andere Beteiligte davon.