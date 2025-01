Messerangriff: Deutscher Städtetag: öffentlichen Raum besser schützen

Gotha (dpa/th) - Nach dem tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg hat sich der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, für einen besseren Schutz des öffentlichen Raums ausgesprochen. Es dürfe keine "No-go-Areas" geben, sagte der Bürgermeister von Münster nach einer Sitzung des Deutschen Städtetages in Gotha. Menschen müssten sich im öffentlichen Raum sicher und wohl fühlen. Allerdings dürften aus öffentlichen Räumen auch keine "Hochsicherheitstrakte" werden, die am Ende unbezahlbar seien. Das sei ein relativ schmaler Grat und ein Balanceakt.