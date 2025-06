Der aus der Türkei stammende Mann soll am Montag auf den Behördenmitarbeiter vor einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt haben. Zunächst sei er geflüchtet, so die Staatsanwaltschaft. Unklar war zunächst, ob der Mann möglicherweise auch Bewohner der Unterkunft ist. Die Ermittlungen dauern an.