Angriff auf Kindergartengruppe schockierte die Stadt

Der Angriff auf eine Kindergartengruppe in einem Park, bei dem ein kleiner Junge und ein Mann getötet wurden, gehe ihm immer noch nah. "Auch wenn im Alltag inzwischen wieder mehr Normalität eingekehrt ist, kommen die Bilder, die Gespräche mit den Angehörigen und Betroffenen und die ersten Tage nach dem Angriff gerade jetzt rund um den Jahrestag wieder hoch", sagte Herzing. "Die Tat hat mich sensibler gemacht für die Verletzlichkeit unseres Zusammenlebens, aber auch dafür, wie stark Solidarität und demokratischer Zusammenhalt in Aschaffenburg sein können."