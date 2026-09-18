Pocking (dpa/lby) - Ein Mann, der sich in der Nacht mit einer mutmaßlichen Langwaffe und einem Messer in seinem Garten in Pocking (Landkreis Passau) aufhielt, hat einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgelöst. Die Spezialkräfte brachten die Frau und den Sohn des 42-Jährigen aus dem Gebäude und nahmen den Mann widerstandslos in Gewahrsam, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Polizeihubschrauber kam demnach zum Einsatz.