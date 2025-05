In einer richtigen Wohnung leben? Louis Renz kann sich das überhaupt nicht vorstellen. „Wir haben kein richtiges Zuhause. Eigentlich ist das immer da, wo der Zirkus ist“, verrät der Junge. Das gilt freilich auch für die Schule. An jedem Ort, an dem das Zirkuszelt aufgestellt wird, muss er für die nächste Schule angemeldet werden. Denn auch für Zirkuskinder gilt die Schulpflicht. In Suhl hat er in den vergangenen Tagen in der Ringbergschule gebüffelt. Diesmal hieß seine Klassenleiterin Weißbrodt. In der kommenden Woche könnte sie möglicherweise Müller und die Woche drauf Schulze heißen.