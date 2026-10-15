Messenger-App: Gericht sieht Rechtsverstöße beim Messengerdienst Snapchat

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Das Urteil liegt der dpa vor. Darin wurde auch bemängelt, dass Snap in der App voreingestellt hat, dass die Nutzer Werbung zu Alkohol und Glücksspiel gezeigt bekommen. Die Richter betonen, dass solche Werbung sich weder an Kinder noch Jugendliche richten dürfe. Snap hatte in dem Verfahren zwar argumentiert, dass man Minderjährigen keine Werbung für Glücksspiele oder Alkohol anbiete, weil interne Werberichtlinien das verböten. Sollte der KI-Chatbot Infos zu Alkohol und Glücksspiel geben, so sei das keine Werbung, sondern es seien bloß Antworten auf Nutzerfragen.