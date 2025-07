Nürnberg (dpa/lby) - Die Nürnberger Messe ist nach einer Durststrecke infolge der Corona-Pandemie finanziell wieder in der Spur. Im Jahr 2024 sei mit 368 Millionen Euro ein Umsatzrekord erzielt worden, sagte Messe-Geschäftsführer Peter Ottmann in Nürnberg. Mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro sei so viel in die Zukunft investiert worden wie noch nie.