Mit seinem Hut als Markenzeichen auf dem Kopf bewegt sich André König zwischen einem Stand mit Werkzeugen und einem anderen mit besonderen Tontöpfen hindurch. Wer den auch als „Gartenkönig“ bekannten Unternehmer sieht, erkennt sofort, dass er hierbei ganz in seinem Element ist. Auf dem Gartenmarkt in Kloster Veßra ist er den ganzen Tag in Bewegung: Entweder führt er Gruppen an den historischen Ruinen entlang über das Gelände, hat Termine mit Geschäftspartnern, oder man findet ihn in eine Unterhaltung mit seinen Ausstellern und Verkäufern vertieft. Als Geschäftsführer einer Firma mit einer ganzen Reihe an Messen und Veranstaltungen im Jahr ist immer viel zu tun. Sein Konzept? „ Ich biete Messen an Orten mit besonderem Ambiente an“, fasst es André König zusammen.