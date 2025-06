Messegesellschaft: Messe München wächst - vor allem anderswo

Ausstellerzahlen aus China rasant gestiegen

Am Heimatstandort München hat in den vergangenen Jahrzehnten vor allem die Zahl der chinesischen Aussteller immens zugelegt: So meldeten sich auf der Electronica 1994 die ersten drei Unternehmen aus der Volksrepublik an, 2016 waren es 604 und im vergangenen Jahr dann 1.038. Bei der Architektur- und Baumaterialmesse kam 2001 der erste chinesische Aussteller, 2015 waren es 19 und in diesem Jahr 125.