Messeauftritt: Rhön auf der CMT in Stuttgart

Vom 18. bis 26. Januar erlebten Besucher am Stand der Rhön GmbH eine Mischung aus regionalen Spezialitäten, interaktiven Aktionen und spannenden Informationen rund um die vielseitige Urlaubsregion. „Die Nachfrage zur Rhön war auch dieses Jahr wieder riesig. Die CMT 2025 zeigt deutlich, dass sich Reiseziele vor der Haustür einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen und das Interesse an unserer Region ungebrochen ist. Besonders erfreulich ist die starke Nachfrage nach unseren Rad- und Campingangeboten. Der Andrang an unserem Stand war beeindruckend. Viele Besucher kennen das Dreiländereck bereits und erkundigen sich gezielt nach konkreten Angeboten und Aktivitäten. Die positive Resonanz der Gäste bestätigt einmal mehr den Wert der persönlichen Beratung und stimmt uns sehr optimistisch für die kommende Saison.“, freut sich Jasmin Stengel von der Rhön GmbH.