Wo soll die nächste Reise hingehen? Wer Inspiration für Camping, Naturerlebnisse oder einen abwechslungsreichen Familienurlaub sucht, kann auf der Messe „Reisen & Caravan“ 2026 in Erfurt die Prachtregion Schmalkalden-Meiningen entdecken. Vom 29. Oktober bis 1. November lädt der Landkreis gemeinsam mit seinen touristischen Partnern wieder dazu ein, die Vielfalt zwischen Rhön und Rennsteig kennenzulernen. Besucher finden den Gemeinschaftsstand der Prachtregion in Halle 1 am Stand TE 07 im Bereich „Thüringen entdecken“.