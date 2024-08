Messe: Messe in Erfurt wird aufgemöbelt - neue Tribünen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen steckt in die Modernisierung der Messe Erfurt viel Geld. Seit 2018 haben das Land und die Messegesellschaft rund 21 Millionen Euro investiert, wie das Wirtschaftsministerium auf Anfrage in Erfurt mitteilte. In diesem Jahr gehe es unter anderem um den Einbau neuer Tribünen in einer der Hallen, die auch für Konzerte und große Kulturevents genutzt wird, sowie eine Solaranlage auf Dächern. Allein aus der Landeskasse seien in dem Zeitraum 19,4 Millionen geflossen, um die 1997 eröffnete Messe in der Landeshauptstadt aufzumöbeln.