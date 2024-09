Messe: Industriebetriebe öffnen ihre Werkhallen

Neu in diesem Jahr ist das „AcademicMatch“ – die Zusatztour für Studierende und Hochschulabsolventen. Studierende erhalten Orientierung am Arbeitsmarkt und können sich über Jobperspektiven, Praktika und die Betreuung von Abschlussarbeiten informieren. „Es ist die einmalige Gelegenheit, direkt mit Ausbildern und Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen und sich vielleicht sogar schon am Veranstaltungstag für eine vakante Stelle zu bewerben“, so Kraska. Fünf Unternehmen bieten eine Academic-Match-Tour (auf Deutsch und Englisch) an: Sandvik Tooling Supply in Schmalkalden, Nidec GPM GmbH, Adtran Networks SE, MoldTecs GmbH und GTS Deutschland GmbH.