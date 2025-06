Die Gäste der Handwerkermesse „Weldend“ kamen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nach Zella-Mehlis. Wer jedoch bei „Alu-Löffel“ einen selbigen suchte, der wurde nicht fündig. Zum einen hat die Herstellung von Aluminium Besteck, dass schließlich gestanzt wird, so ganz und gar nichts mit der Arbeit der Firma Alu-Löffel mit Sitz in Zella-Mehlis zu tun. Zum anderen dürften dem heute 37-Jährigen Chef Eric Löffel die Erinnerungen an das Kantinen-Besteck der einstigen DDR eher fremd sein.