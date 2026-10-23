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Messe im Suhler CCS Drei Tage, drei Themen, 130 Firmen

Anica Knies

Die Suhler Messe Bauen-Wohnen-Energie ist eröffnet. Bis Sonntag können sich Häuslebauer und Eigenheimbesitzer dort übers Bauen, Sanieren und Heizen informieren.

Messe im Suhler CCS: Drei Tage, drei Themen, 130 Firmen
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Maik Richter von MesseKonzept Thüringen, Suhls OB André Knapp, STaatssekretär Tobias Knoblich, Georg Taubenrauch, Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Südthüringen und Christiane Längle von MesseKonzept Thüringen haben am Freitagvormittag die Messe eröffnet. Foto: Bastian Frank

Mit einem Grußwort hat Staatssekretär Tobias J. Knoblich die Suhler Messe Bauen-Wohnen-Energie am Freitagvormittag im CCS eröffnet. Zum 22. Mal zeigen 130 Firmen das Neueste rund um die Thema Bauen, Sanieren und Heizen. Festbrennstoff-Kessel, Wärmepumpen, Photovoltaik, Windkraft, Restaurierung, Denkmalschutz, Künstliche Intelligenz im Hausbau, Garten-, Innenausbau-, Dach-, Fassade-, Holz- und Lehmbau-Themen und vieles mehr: Die Messe bietet alles, sich Zuhause umsetzen lässt. Darüber hinaus bieten die Firmen eine Vielzahl von interessanten Vorträgen.

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Die Messe Bauen-Wohnen-Energie öffnet am Freitag, 23. Oktober und Samstag, 24. Oktober, von 10 bis 18 Uhr ihre Türen, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt, ermäßigt kostet der Eintritt vier Euro. Kinder unter 14 Jahren erhalten freien Eintritt. Tickets gibt es direkt am Messeeingang im CCS.