Mit einem Grußwort hat Staatssekretär Tobias J. Knoblich die Suhler Messe Bauen-Wohnen-Energie am Freitagvormittag im CCS eröffnet. Zum 22. Mal zeigen 130 Firmen das Neueste rund um die Thema Bauen, Sanieren und Heizen. Festbrennstoff-Kessel, Wärmepumpen, Photovoltaik, Windkraft, Restaurierung, Denkmalschutz, Künstliche Intelligenz im Hausbau, Garten-, Innenausbau-, Dach-, Fassade-, Holz- und Lehmbau-Themen und vieles mehr: Die Messe bietet alles, sich Zuhause umsetzen lässt. Darüber hinaus bieten die Firmen eine Vielzahl von interessanten Vorträgen.
Messe im Suhler CCS Drei Tage, drei Themen, 130 Firmen
Anica Knies 23.10.2026 - 12:43 Uhr