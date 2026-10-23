Messe im Suhler CCS: Drei Tage, drei Themen, 130 Firmen

Mit einem Grußwort hat Staatssekretär Tobias J. Knoblich die Suhler Messe Bauen-Wohnen-Energie am Freitagvormittag im CCS eröffnet. Zum 22. Mal zeigen 130 Firmen das Neueste rund um die Thema Bauen, Sanieren und Heizen. Festbrennstoff-Kessel, Wärmepumpen, Photovoltaik, Windkraft, Restaurierung, Denkmalschutz, Künstliche Intelligenz im Hausbau, Garten-, Innenausbau-, Dach-, Fassade-, Holz- und Lehmbau-Themen und vieles mehr: Die Messe bietet alles, sich Zuhause umsetzen lässt. Darüber hinaus bieten die Firmen eine Vielzahl von interessanten Vorträgen.