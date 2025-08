Die Messe soll nicht nur junge Leute für Ausbildungen begeistern, sondern auch einen Rahmen für Austausch und Zusammenarbeit unter Föritztaler Betrieben schaffen. Auch eine Anwerbung von Quereinsteigern ist erwünscht. Und das Ganze hat Potenzial zur Tradition: Eine jährliche Wiederholung ist schon eingeplant. Als Vorbild dient die beliebte Betriebsmesse in Schalkau – dort gehe es fast schon „familiär“ zu, sagt Bürgermeisterin Fischer. Wer spontan noch mitmachen will, hat gute Chancen: Einige Plätze sind noch frei. Interessierte Firmen können sich unkompliziert per Mail an degef1-foerfit@apla.de anmelden. Die Standgebühren liegen je nach Größe zwischen 50 und 100 Euro – „Sehr fair“, findet Fischer.