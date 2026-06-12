So schützen Unternehmen ihre Erfindungen vor Ideen-Dieben
Messe IlmenauSo schützen Unternehmen ihre Erfindungen vor Ideen-Dieben
Patrick Matipa 12.06.2026 - 17:00 Uhr
Unternehmen haben zunehmend das Problem, dass ihre Ideen und ihr geistiges Eigentum gestohlen werden. Die Patinfo in Ilmenau soll helfen.
Vom 10. bis 12. Juni fand in der Ilmenauer Festhalle die 48. „Patinfo“ statt. Die Veranstaltung geht auf das Jahr 1962 zurück und ist Teil eines internationalen Kolloquiums der Technischen Universität Ilmenau sowie des Paton, dem Landespatentzentrum Thüringen.