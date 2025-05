Messe Erfurt: Spezialmessen sollen junges Publikum anlocken

Erfurt (dpa/th) - Für das Geschäft der landeseigenen Messegesellschaft in Erfurt werden Spezialmessen immer wichtiger. Die Messebranche nehme sogenannte Special-Interest-Messen zunehmend in den Blick, sagte eine Sprecherin der Messegesellschaft auf Anfrage in Erfurt. Mit Ausstellungen und Treffen werde eine bestimmte Gruppe von Menschen mit ihren speziellen Interessen angesprochen. Ein Beispiel für eine solche Spezialmesse sei die "MAG-C", die die Fans von Mangas und Animes sowie Computerspielen und Cosplay versammelt.